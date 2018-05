Une ado de 17 ans prise dans l'engrenage d'un couple de proxénètes

La réalité rejoint souvent la fiction et une adolescente de 17 ans l’a malheureusement appris à ses dépens lorsqu’au cours d’une nuit du mois de mai, elle a été plongée au cœur d’un mauvais épisode de la série Fugueuse.

Le 12 mai en fin de soirée, les policiers du service de police de la Ville de Québec ont reçu l’appel d’une jeune femme de 17 ans, en détresse, qui rapportait avoir été prise dans l’engrenage d’un couple de proxénètes.

Selon ce que raconté par la victime, elle a connu Suzana-Tantine Mlebinge alors qu’elles se trouvaient toutes deux dans un centre jeunesse.

Le jour précédent les événements, la jeune fille s’est chicanée avec son copain et elle a trouvé refuge, dans un motel, auprès de celle qu’elle croyait être son amie.

Arrivée sur place, Mlebinge lui a présenté un homme surnommé «TNT», qui s’appelle en réalité Earlving Milord, et une autre jeune femme qui portait le pseudonyme d’Helena.

«TNT est présenté comme étant l’amoureux de Suzana, mais rapidement, la jeune fille s’aperçoit qu’il présente des comportements de proxénète. Suzana lui a expliqué qu’elle devait 4000 $ à TNT et que pour le rembourser, elle devait faire des clients», a expliqué à la cour le procureur aux poursuites criminelles et pénales, Me Régis Juneau.

Au cours de la soirée, le groupe a fumé du cannabis puis, rapidement, de la pression a été mise sur la jeune femme pour qu’elle pose en tenue légère.

«Le ton de l’accusé est devenu plus sec et agressif et la jeune fille s’est exécutée par peur de représailles», a ajouté Me Juneau. Rapidement, les photos ont été mises en ligne et les clients sont arrivés.

«La victime estime que du 11 au 12 mai, une dizaine de clients se sont présentés à la chambre. Des clients étaient prévus pour elle, mais elle a refusé de les faire. Sur la dizaine de clients, Helena en fera un et Suzana les neuf autres», a précisé l’avocat.

Au lendemain, la jeune femme a réussi à s’enfuir et Mlebinge et Milord ont été arrêtés. Le juge René de la Sablonnière a refusé de remettre en liberté Earlving Milord et Suzana-Tantine Mlebinge reviendra devant la cour lundi prochain.

Rappelons que mercredi, du côté de Lévis, un autre dossier semblable a été porté à l’attention des policiers.

Victoria-Sarae Doddrige-Gagné, une femme de 18 ans, et Christopher Gravel, 26 ans, de Lévis, ont été arrêtés relativement à un dossier de proxénétisme auprès d’une présumée victime de 17 ans, pour des événements survenus entre le mois de mars et mai.