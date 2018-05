10 ans plus tard, « Un peu plus haut, un peu plus loin »

Cet été, une décennie s’inscrira depuis le duo magique de Céline Dion et Ginette Reno sur les plaines d’Abraham... Selon Ginette Reno, ce moment marque encore l’imaginaire collectif.

« Ça va vite ! Il y a des gens qui me disent regarder la chanson deux, trois fois par année, et que ça leur donne des frissons. Il y a des gens qui m’arrêtent encore et me félicitent lorsque j’ai chanté avec Céline. La première année, c’était fou, fou, fou. Encore là, je m’en fais parler », relate la chanteuse de 72 ans, lors du coup d’envoi de la Fête nationale du Québec et de la remise du prix Artisan de la Fête nationale, jeudi dernier.

Aussi, la grande dame de la chanson québécoise consacrera son été à la préparation d’un nouvel album qui pourrait voir le jour l’automne prochain.

« J’ai un nouvel album qui sortirait au mois d’octobre, juste avec des chansons originales. C’est mon dernier coup de cœur », dévoile-t-elle.