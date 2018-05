CHEVALIER, Jean



À Longueuil, le 9 mai 2018, à l'âge de 85 ans, est décédé M. Jean Chevalier, époux de feu Patricia Bélair.Il laisse dans le deuil ses filles Francine (Richard) et Carole (Gaétan), sa petite-fille Marie-Claude (Vincent), ses arrière-petites-filles Charlotte et Laurence, ses soeurs Yolande, Jeannine et Monique, ses beaux-frères, sa belle-soeur, ainsi que plusieurs nièces, neveux et amis.Selon ses volontés, aucun service funéraire ou cérémonie n'aura lieu et vos marques de sympathie peuvent se traduire par un don à l'Association pulmonaire du Québec.