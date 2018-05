5 vins pour accompagner le homard

Les feuilles sont enfin sorties. J’attendais avec impatience ce moment de l’année où notre coin de pays renaît après un hiver trop long.

J’aime ces premières journées où l’on sort sans avoir à enfiler le manteau, presque insouciant. Cette période annonce aussi, à mon grand bonheur, la saison du homard. Ce dernier fait partie, tout comme le crabe, des trésors de la mer que l’on trouve durant quelques semaines seulement. C’est donc le moment d’en profiter avant qu’il ne soit trop tard. Je vous propose ici quelques vins pour faire honneur à ce majestueux crustacé.

Petit truc si vous avez un budget un peu plus limité, vous pouvez aussi ajouter à certaines préparations, que ce soit la guédille ou la salade par exemple, quelques crevettes de Matane. Et n’oubliez pas si vous voulez tirer le maximum de votre homard, que vous pouvez par la suite utiliser les carcasses pour en faire du fumet.

Mousseux Brut

Photo courtoisie, SAQ

Benjamin Bridge : Ce domaine emblématique de Nouvelle-Écosse est à ne pas manquer si vous voulez découvrir ce que la province voisine a à offrir de beau et de bon en matière de vin. Établi depuis plus de dix ans les vins de Benjamin Bridge sont élaborés par le très talentueux Québécois Jean-Benoit Deslauriers. Cette nouvelle cuvée, plus accessible en fait de prix, est un assemblage du cépage local l’acadie, complété par du seyval, du pinot noir et du chardonnay. Ce mousseux est une très belle découverte si vous aimez les vins effervescents qui ont de la tension. Le nez aux notes de citron et de noisette fait place à de fines bulles. À l’apéritif, accompagné de bouchées de homard, ce sera un accord canadien de choix.

11 % Nouvelle-Écosse | Vin mousseux | 29,95 $ | 11 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13593239

Chablis

Photo courtoisie, SAQ

Les Allées du Domaine, 2014, Domaine D’Henri : Le domaine d’Henri, nom donné au nouveau projet du chablisien Michel Laroche pour rendre hommage à son père, fait très bonne figure sur ce 2014. Ce vin à base de chardonnay est ultra frais, tendu et minéral. Il gardera la bouche bien tonique. Si vous aimez le homard bouilli arrosé d’un petit trait de citron frais, ce sera un compagnon parfait. Qui plus est, il saura mettre en valeur les notes salines de la chair de homard.

12,5 % France | Vin blanc | 27,65 $ | 1,2 g/l

★★★ | $$$

CODE SAQ : 13074762

Coteaux Varois en Provence 2017

Photo courtoisie, SAQ

Château La Lieue : Je persiste et signe avec le rosé du Château la Lieue, qui encore cette année aura réussi à m’impressionner par sa qualité et son prix. Ce vignoble fait partie des pionniers de la région dans l’élaboration des vins d’agriculture biologique. Issu d’assemblage de cinsault et de grenache, le vin allie à ses notes fruitées un joli complément floral. Il sera un vin de choix avec une guédille de homard, un accord simple et efficace.

13 % France | Vin rosé | 17,80 $ | 1,6 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 11687021

Saint-Bris, 2015

Photo courtoisie, SAQ

Bailly Lapierre : Saint-Bris est la seule appellation de Bourgogne qui autorise le sauvignon blanc. La cave de Bailly Lapierre est connue au Québec pour ses vins effervescents, mais propose aussi ce vin tranquille, qui pour moins de 20 $ est plus qu’honnête. Si vous avez envie d’un sauvignon frais, aromatique et joliment ciselé, vous serez servi. Accompagnez ce vin d’une salade de homard et vinaigrette aux herbes fraîches, vous en redemanderez.

12,5 % France | Vin blanc | 19,35 $ | 1,2 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 10870211

Soave Classico, 2016

Photo courtoisie, SAQ

Inama : L’appellation soave est située en Vénétie, à quelques kilomètres à l’est de la ville de Vérone. On y élabore des vins blancs à base du cépage local garganega. L’appellation est étendue et sa qualité est malheureusement inégale, mais certaines maisons font partie de mes valeurs sûres, comme c’est le cas ici. Ce soave est sur le millésime 2016, fidèle à lui-même avec des notes rappelant l’amande et la pêche blanche. La bouche texturée relance sur les aromatiques du nez. Si vous avez envie d’un risotto au homard et zeste de citron, ce vin sera un compagnon qui ne vous laissera pas en plan.

12,5 % Italie | Vin blanc | 19,60 $ | 1,3 g/l

★★ ½ | $$

CODE SAQ : 908004

★ Correct

★★ Bon

★★★ Très bon

★★★★ Excellent

★★★★★ Exceptionnel

Plus d’étoiles que de dollars: vaut largement son prix.

Autant d’étoiles que de dollars: vaut son prix.

Moins d’étoiles que de dollars: le vin est cher.

www.saq.com