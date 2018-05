8 artistes visuels «funky» à découvrir pendant le Festival Chromatic

C’est demain que le Festival Chromatic entame sa 9e édition! Du 26 mai au 2 juin, Montréal sera en mode «artsy» et la créativité montréalaise rayonnera comme jamais. C’est dans la magnifique ancienne École des beaux-arts de Montréal que l’évènement prendra place.

Alors que vous serez probablement plusieurs à aller faire la fête lors des deux nuits Chromatic les 26 mai et 2 juin, les artistes de l’exposition «all you can art» mérite également votre attention.

Voici huit artistes «funky» à découvrir pendant Chromatic :

1. Ariane Côté

Une publication partagée par A R I A N E (@arianeartiste) le 30 Avril 2018 à 9 :19 PDT

Cette Montréalaise est une artiste polyvalente qui explore l’effet du rêve à travers la photographie, la peinture et différentes installations artistique.

2. Julie Roch-Cuerrier

Une publication partagée par Julie Roch-Cuerrier (@juliespooner) le 16 Mars 2018 à 6 :36 PDT

Vous aurez probablement plein de «feels» en admirant les œuvres de Julie Roch-Cuerrier qui adore mélanger le fictif et le réel.

3. Matthew Keff

Une publication partagée par Matthew Keff (@matttkefff) le 24 Mai 2018 à 2 :26 PDT

Cet artiste s’inspire des graphiques des jeux vidéo pour créer des œuvres complètement éclatés et colorés.

4. Kendra Yee

Une publication partagée par Kendra Yee (@kendrayee) le 4 Mai 2018 à 12 :15 PDT

Basée à Toronto, Kendra Yee sera de passage en ville pour vous éblouir avec ses œuvres qui mélangent les techniques de peinture, sculpture céramique et illustration.

5. Camille Jodoin Eng

Une publication partagée par Camille Jodoin-Eng (@camillefuzz) le 2 Sept. 2017 à 10 :24 PDT

La jeune artiste vous en mettra plein la vue avec son œuvre qui est en fait une étude visuelle du langage intuitif. Ça risque d’être très intéressant!

6. Sabrina Ratté

Une publication partagée par Sabrina Ratté (@sabrina_ratte) le 4 Avril 2018 à 5 :56 PDT

Sabrina Ratté présentera une série de peintures en mouvement possible grâce à un mélange d’animation 3D, de synthèse vidéo et de manipulations numériques. Vous serez certainement ébloui par son talent.

7. Kara Gut

Une publication partagée par Kara Güt (@baby_peach123456789) le 14 Mai 2018 à 2 :01 PDT

Cette talentueuse artiste explore, à travers ses œuvres, les relations d’intimité que crée la culture de l’Internet. À voir absolument!

8. Alex McLeod

Une publication partagée par 𝕬𝖑𝖊𝖝 𝕸𝖈𝕷𝖊𝖔𝖉 (@alex_mcleod_) le 1 Avril 2018 à 7 :45 PDT

Préparez-vous à être impressionné par l’installation digitale de cet artiste originaire de Toronto. À travers ses œuvres ultras colorés, Alex McLeod traite surtout de la responsabilité écologique collective.



Plusieurs autres artistes seront de l’exposition «all you can art» du Festival Chromatic. L’accès est complètement gratuit (à l’exception des Nuits Chromatic), alors aucune raison de ne pas y aller!

Exposition «all you can art» du Festival Chromatic

Ancienne École des beaux-arts de Montréal

3450 rue Saint-Urbain



27 mai 9h-17h

28/29 mai 9h-19h

30 mai 11h-22h

31 mai / 1er juin 11h-00h

2 juin 11h-20h



