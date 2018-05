À la recherche d'un cadeau personnalisé pour la fête des Pères?

Vous ne savez quoi lui offrir? Inspirez-vous de ces suggestions qui font changement de la cravate en soie.

Le 19 juin, on célèbre les papas et ils le méritent bien. Voici quelques trouvailles originales et étonnantes trouvées sur Amazon et qui vous seront livrées directement à domicile.

1. Pour le papa techno

Il est plus techno que vous? Surprenez-le avec l’enceinte intelligente Echo de 2e génération à 129,99 $. Une fois connectée au service vocal Alexa, elle peut faire de multiples choses pour vous, y compris lire de la musique, faire des appels, répondre à vos questions, vérifier votre emploi du temps, et plus encore.

2. Pour le papa mélomane

Offrez-lui un des meilleurs albums de tous les temps, Rumours de Fleetwood Mac, pour seulement 32 $. Le son original et unique de l’enregistrement sur vinyle rend l’expérience encore plus authentique.

3. Pour le papa golfeur

Aidez-le à performer sur le green grâce à ce télémètre laser à 149,99 $ qui calcule entre autres la distance, les angles et la vitesse de la balle.

4. Pour le papa élégant

Un classique, certes, mais une montre est toujours un cadeau qui fait plaisir à recevoir. Ce modèle de Daniel Wellington à 105 $, est certainement indémodable.

5. Pour le papa cinéphile

Il adore écouter des films? Le Fire TV Stick à 49,99 $ est le cadeau idéal. Il permet d’accéder facilement au contenu de Prime Video, Netflix, et plus encore.

6. Pour le papa adulescent

Enfin quelque chose que vous pourrez enseigner à votre père! De plus, avec la console PlayStation 4 à 379,96 $, vous pourrez jouer en réseaux avec lui.

7. Pour le papa raffiné

Vous souhaitez lui offrir un cadeau qui a du panache? Optez pour l'ensemble de rasage incluant une brosse en véritables poils de blaireau Grutti à 79,99 $.

8. Pour le papa chef

Il est le maître incontesté du grill? Surprenez-le avec ce fumoir, au prix de 266,82 $, qui s’harmonise parfaitement aux soirées barbecue.

9. Pour le papa campeur

Vos meilleurs souvenirs de vacances familiales sont ceux passés en camping ? Offrez-lui cet ensemble de cuisine portatif à 22,99 $. C’est le cadeau parfait pour les amateurs de plein air.

10. Pour le papa jardinier

Il a déjà un potager et un jardin luxuriant? Pourquoi ne pas lui proposer quelque chose de nouveau, comme l’apiculture? Bien équipé avec cet ensemble de 10 pièces à 79,99 $, il pourra récolter le meilleur miel de la région.

