Baseball à Montréal: un commissaire tenu au courant

Stephen Bronfman le clame haut et fort : le commissaire du baseball majeur, Rob Manfred, suit avec attention le travail mené par le groupe d’investisseurs à Montréal.

«Le commissaire est bien au courant de tout ce qui se passe, a ainsi souligné Bronfman, vendredi matin, lors d'une entrevue accordée à l’émission Destination Coupe Stanley AM, sur les ondes de TVA Sports. De notre côté, nous sommes très transparents avec nos informations. On fait toujours ça.»

Le groupe qui travaille au retour du baseball majeur à Montréal a ainsi tenu, plus tôt cette semaine, des consultations avec 100 personnes et 15 PDG d’entreprise. Bronfman s’est dit enchanté du résultat de ces groupes de discussion.

«C’est très intéressant et c’est de cette manière que l’on bâtit notre plan d’affaires, a confié Bronfman. C’est de savoir ce que les amateurs et les hommes d’affaires veulent et comment ils pensent.

«Il y a plusieurs craintes parce que ça ne s’est pas très bien terminé (la dernière fois). Toutes les informations qui sont sorties de ça, soit les PDG ou soit les amateurs, c’était très positif. Les gens sont prêts à embarquer là-dedans.»

Expansion ou déménagement?

Concrètement, la facture pourrait s’avérer salée en cas d’équipe d’expansion. En plus de payer pour les droits d’une nouvelle équipe, il faudra également sortir le chéquier pour la construction d’un nouveau stade.

«Ce n’est pas donné, a réagi brièvement Bronfman. C’est ça qui est difficile. On ne gère pas ça. On prépare le terrain pour n’importe quoi pour avoir le baseball, soit par expansion ou par déménagement.

«Si le baseball majeur revient à Montréal et si on est dans une section avec Boston, avec les Yankees, ça, ce sont des vedettes, a-t-il par ailleurs souligné. Et les gens d’ici adorent les vedettes.»

Pour l’heure, les Rays sont toujours à Tampa Bay. Quelques interrogations subsistent par ailleurs dans le dossier d’un futur stade à Montréal et sur la capacité des partisans d’être présents pendant les 81 matchs à domicile, dont plusieurs seraient présentés en avril, malgré les caprices de Dame Nature.

«À Montréal, ce n’est pas un problème de neige ou de pluie, c’est le froid, a continué Bronfman. Cette année, particulièrement, il y a eu beaucoup d’annulations sur la côte Est en raison d’un printemps très, très froid partout. On pourrait chauffer le plancher du terrain, mais il faut penser au coût. Quand on parle d’un toit rétractable, on commence à parler de gros sous. Il faut regarder toutes les options.»

Un sport familial

Parmi les défis, Bronfman estime qu’il faut également faire face au vieillissement du partisan moyen, qui serait en ce moment de 59 ans. Les jeunes sont donc la clientèle-cible.

«Le baseball a toujours été un sport familial, a analysé Bronfman. Les gens aiment y aller, c’est un sport d’été, c’est relax. Pour les hommes d’affaires, c’est un sport où l’on peut parler avec nos clients. Et c’est un sport où l’on peut parler avec nos amis. J’adore le hockey, mais on ne parle pas pendant les périodes parce que c’est très intense. Les gens parlent un petit 15 minutes pendant les entractes. Le baseball, c’est une vibe beaucoup plus douce et c’est attirant.

Bronfman avait déjà tenu à remercier publiquement les amateurs impliqués dans les consultations, jeudi, ajoutant que les PDG avaient pour leur part été rencontrés individuellement.

«Votre contribution est un important atout dans ce projet ayant pour but ultime le retour d’une franchise de la Ligue majeure de baseball (MLB) à Montréal d’une manière réussie, passionnante et durable», avait-il alors formulé.