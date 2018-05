ST-PIERRE, Gérald



À Greenfield Park, le 21 mai 2018, à l'âge de 77 ans, est décédé Monsieur Gérald St-Pierre, époux de feu Madame Denise Lefebvre et conjoint de Madame Gisèle Carrier.Outre sa conjointe, il laisse dans le deuil ses enfants Renée (Sylvain Gaudet), Alain et Martin (Jasmine Chevrier), les enfants de sa conjointe, Gilles Carrier (Marie-Josée Bonin) et Sonia Carrier (Charles Turpin), ses petits-enfants, ses arrière-petits-enfants, son frère Richard (Bibiane), ses soeurs Jeannine (Robert) et Suzanne (Florian), ainsi que plusieurs autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le dimanche 27 mai 2018 de 11h à 16h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le même jour à 16h au salon du complexe.La famille tient à remercier le personnel de l'Hôpital Charles-Lemoyne pour leur soutien et les bons soins prodigués.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation Hôpital Charles-Lemoyne serait apprécié en la mémoire de Gérald St-Pierre.