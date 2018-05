WOJAS, Claire



angle Christophe-Colomb, H2R 1V9le samedi 26 mai 2018 de 14h à 17h et de 19h à 22h.Claire Wojas est décédée à Montréal le 19 mai 2018, à l'âge de 69 ans.Notre belle et douce Claire rejoint sa mère feu Marie-Anne, son père feu Karol, et laisse derrière elle des personnes qui l'ont profondément aimée: son conjoint Robert Ménard et sa famille Isabelle Ménard, Flavie (Benoît Bouffard), ses soeurs Cécile, Denise (Julien Jean), Jeanne (Robert Chevrier), Stella, son frère Henri (Carole Beaulieu) et ses nombreux neveux, nièces, petits-neveux et petites-nièces, cousins et cousines ainsi que plusieurs collègues du milieu du cinéma et amis.Son précieux passage nous gardera imprégnés du souvenir d'une femme exceptionnelle pour son intelligence, son sens de l'humour unique, sa prestance et sa plume légendaire qui resteront à jamais gravés dans la mémoire de tous. Claire la créative, l'amoureuse, l'excellente scénariste. Elle demeurera pour tous ses proches un modèle de détermination, d'intégrité et de courage.