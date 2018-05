Pool national de hockey: dernier chapitre du conte de fées

Boudés la plupart du temps par les experts du Pool national de hockey (PNH) depuis le début des séries éliminatoires, les Golden Knights de Vegas ont mérité le droit de se trouver dans le camp des favoris à l’aube du déclenchement de la finale de la Coupe Stanley contre les Capitals de Washington après un parcours exceptionnel.

La troupe de Gerard Gallant a été la plus choisie pour soulever le gros saladier parmi les milliers de participants du PNH, que ce soit en 6 ou 7 matchs. Malgré les séries du tonnerre d’Alexander Ovechkin et d’Evgeny Kuznetsov, Jonathan Marchessault gagne aussi la faveur du public jusqu’à maintenant. Et celle de nos spécialistes. Outre ces trois joueurs, William Karlsson (Vegas), James Neal (Vegas) et John Carlson (Washington) figuraient parmi les choix pour la ronde ultime.

« J’ai toujours misé contre Vegas et ils m’ont surpris. Là, j’ai décidé de prendre pour eux, lance le journaliste sportif du Journal de Montréal, Jonathan Bernier, qui couvrira l’ensemble de la finale. J’imagine que les Golden Knights vont poursuivre sur leur lancée, et dans ce cas-ci, j’irais avec Marchessault alors qu’il a montré que rien ne l’énervait malgré sa petite stature. »

« La question ne se pose même pas, c’est Marchessault, tranche le directeur des sports du Journal de Québec, Luc Grenier. Il est l’attaquant qui incarne ce qu’est Las Vegas, un gars talentueux qui n’est pas reconnu, un travaillant et il est productif. Sa belle histoire l’est tout autant que celle de Las Vegas, alors je ne peux pas faire autrement que de le prendre. »

À cause de Fleury

Même si Marc-André Fleury ne se retrouvait pas parmi les choix, le nom du gardien s’est glissé naturellement dans les conversations. Pas l’ombre d’un doute pour nos intervenants qu’il sera la raison pour laquelle la formation d’expansion marquera encore plus l’histoire en remportant la coupe Stanley.

« Quand tu joues contre Fleury cette année en séries, n’attends-toi pas à ce que je te choisisse. C’est le meilleur gardien que j’ai vu en séries depuis très longtemps », explique Luc Grenier sur sa décision d’ignorer Alexander Ovechkin. Ce dernier prévoit une victoire en six rencontres des Golden Knights. « La seule manière que Vegas perde, c’est que Marc-André revienne sur terre ! »

Le représentant du Journal de Montréal va encore plus loin alors qu’il croit que le trophée de Lord Stanley défilera sur la Strip après cinq petits matchs. Tant qu’à choisir Vegas, aussi bien oser un peu !

« Les Knights ont été expéditifs contre tous les clubs, et à cause que Fleury ne donne rien, j’y vais en cinq. J’ai le sentiment que les Golden Knights continueront de museler les gros canons des Capitals, comme ils l’ont fait contre les Kings, Sharks et Jets », avance Jonathan Bernier.

Vous avez jusqu’au lundi 28 mai, 20 h, pour effectuer vos choix.

10 premiers au classement général

1. Jérome Hayma 164 pts

2. Steeve Lachance 158 pts

3. Priscille Tanguay-Boucher 157 pts

4. Brian Lachance 157 pts

5. Dan Tetreault 157 pts

6. Maurice Dumont 156 pts

7. Richard Awad 156 pts

8. Louis-Marie Pelletier 156 pts

9. Marc Bérubé 155 pts

10. Jocelyn Fréchette 155 pts

6 premiers classement vedettes

1. Luc Grenier 129 pts

2. Mathieu Boulay 128 pts

3. Jonathan Bernier 100 pts

4. Jean-François Chaumont 95 pts

5. André Cyr 86 pts

6. Denis Poissant 76 pts