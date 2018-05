Des vers dans le réchaud à viande fumée

Deux mois plus tard, ce sont des excréments de rats proches d’une machine à glace qui ont attiré l’attention des inspectrices, en plus des nombreux aliments laissés à une température trop élevée.

« Quand on est censé être cinq cuisiniers et trois plongeurs, mais qu’on a juste trois cuisiniers et un plongeur et qu’on fait des semaines de 100 heures, ça se peut qu’on tourne les coins ronds », a-t-il dit en précisant qu’il faisait maintenant affaire avec une entreprise de nettoyage et que la situation était rentrée dans l’ordre.