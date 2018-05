Un deuxième bébé pour Brigitte Boisjoli ?

Avec bébé Charlie, âgée de 11 mois, la chanteuse Brigitte Boisjoli se décrit comme une mère comblée. Envisagerait-elle alors le projet d’un deuxième bébé ?

« Pas tellement ! Maman est fatiguée ! Je vais avoir 36 ans et je me dis que ça va vite. Après la tournée Plamondon, jusqu’en 2020, je vais approcher les 40 ans... Un bébé, c’est parfait pour moi. Et si jamais, un jour, peut-être, on ne sait pas... », confie-t-elle, rencontrée au coup d’envoi de la Fête nationale du Québec, au Cabaret Lion d’Or, jeudi dernier.

D’ailleurs, l’interprète s’envolera bientôt de l’autre côté de l’Atlantique pour poursuivre sa tournée Signé Plamondon.

« Je pars en Suisse, le 6 juin, pour présenter mon show, à l’invitation de Luc Plamondon, évidemment, qui est déjà installé là-bas. Il y aura Robert Charlebois et Diane Tell comme invités spéciaux. Ce n’est pas rien quand même. J’ai un mois de juin qui sera rock n’roll », s’exclame-t-elle.