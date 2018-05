En direct de Roland-Garros: Denis la menace

La situation a considérablement changé au cours des 12 derniers mois. L’Ontarien de 19 ans à la tignasse blonde fait partie des vedettes montantes sur le circuit. Il est un membre de la prochaine génération de stars du tennis, que l’ATP affuble du surnom « Next Gen », et il occupe aujourd’hui le 26e rang au classement mondial.

Les journalistes internationaux, dont les Britanniques, s’intéressent de plus en plus au cas du jeune homme. Ils constatent que les succès de Shapovalov, c’est du solide.

« Je ne me suis jamais découragé, a-t-il expliqué. Je me suis plutôt retroussé les manches, j’ai corrigé certaines choses dans mon jeu et dans mon approche en compagnie de mon entraîneur Martin Laurendeau, et tout a débloqué au tournoi de Madrid lorsque j’ai atteint les demi-finales. »

« Bien sûr que je suis surpris des résultats obtenus depuis un an, a-t-il confié. Chaque semaine, je vis quelque chose de nouveau. J’ai été éliminé dès le premier tour des qualifications l’an dernier à Roland-Garros et voilà que je me retrouve parmi les têtes de série [24e] cette année à Paris. J’avoue être sous le choc, même si je me sens de plus en plus à ma place en compagnie de ces joueurs de grand talent. »