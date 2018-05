Gaza: décès d’un Palestinien blessé par des tirs israéliens

Gaza | Un Palestinien blessé dans la bande de Gaza par des tirs israéliens lors de récentes manifestations le long de la barrière séparant Israël de l’enclave palestinienne a succombé vendredi à ses blessures, a indiqué le ministère de la Santé local.

Yasser Habib, âgé de 24 ans, a été blessé il y a plusieurs jours à l’est de la ville de Gaza, a ajouté le ministère sans préciser de date.

Les habitants de l’enclave palestinienne, sous blocus et contrôlée par le mouvement islamiste Hamas, ont pris part entre fin mars et mi-mai à plus de six semaines de mobilisation pour réclamer le droit des Palestiniens de retourner sur les terres dont ils ont été chassés ou qu’ils ont fuies à la création d’Israël en 1948.

Au moins 115 Palestiniens ont été tués par des tirs israéliens dans l’enclave depuis le début de ce mouvement le 30 mars, selon un nouveau bilan fourni par le ministère gazaoui de la Santé.

La mobilisation a connu sa journée la plus meurtrière le 14 mai, jour du transfert controversé de Tel-Aviv à Jérusalem de l’ambassade américaine en Israël. Des manifestations de moindre ampleur se poursuivent depuis à la frontière entre la bande côtière sous blocus israélo-égyptien et l’État hébreu.

L’armée israélienne a été confrontée à une vague de condamnations sur son usage excessif de la force et d’appels à une enquête indépendante.

Elle accuse le Hamas, auquel elle a livré trois guerres depuis 2008, de s’être servi de la mobilisation palestinienne pour couvrir des tentatives d’attaques contre Israël.