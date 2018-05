Je sors, je reste

Coup de cœur

Festival : Festival TransAmérique

Ce festival pluridisciplinaire qui se concentre principalement sur les créations artistiques contemporaines se déroule à Montréal jusqu’au 7 juin et compte à sa programmation plusieurs spectacles qui méritent d’être notés au calendrier des gens qui aiment être surpris et parfois dérangés par des performances qui sortent de l’ordinaire. Pour cette fin de semaine, les curieux peuvent assister au spectacle de danse 6 et 9 du talentueux chorégraphe chinois Tao Ye, au projet shakespearien Kings of War de Ivo van Hove ou à l’expérience théâtrale Tijuana de l’artiste mexicain Gabino Rodríguez. *Ce soir, demain et dimanche dans diverses salles à Montréal

Je sors

Cinéma : Solo : Une histoire de Star Wars

Le plus récent produit de Disney est finalement arrivé au plaisir de tous les amateurs de l’univers de Star Wars originalement créé par George Lucas en 1977. Cette fois-ci, c’est au tour du personnage d’Han Solo d’avoir son histoire racontée au grand écran dans ce film réalisé par Ron Howard qui a repris le projet suite au renvoi du duo des cinéastes américains Phil Lord et Christopher Miller. *Sorti en salle aujourd’hui

Musique : Carl-Éric Hudon

Le chanteur québécois Carl-Éric Hudon lance un tout nouveau EP comprenant deux compositions originales et deux reprises ce dimanche. L’auteur et compositeur a lancé son dernier album studio, Nous étions jeunes, en 2014. Il sera accompagné par les musiciens Philippe Chayer, mat Vézio et Hugo Bourcier pour le concert. *Dimanche soir à 17h au Quai des Brumes, 4481 rue Saint-Denis

Musique : Dirty Projectors

Le groupe d’indie rock américain Dirty Projectors débarque à Montréal ce samedi pour possiblement présenter quelques chansons de Lamp Lit Prose, leur huitième album studio qui sortira le 13 juillet prochain. L’artiste pop Buzzy Lee, qui a sorti son tout premier EP en avril dernier, assurera la première partie du concert. *Demain soir à 21h au Belmont, 4483 boulevard Saint-Laurent

Musique : Piknic Électronik #3

L’évènement extérieur de musique électronique continue sa lancée avec une deuxième fin de semaine comptant sur des performances de sept artistes d’ici et d’ailleurs. Pour cette troisième journée, le Piknic Électronik de Montréal présentera les DJs Matador, Paolo Rocco et Alexa Jurjan sur une scène et Khan, Melek, Vybes et Dick Lee sur une autre. *Dimanche dès 14h au parc Jean-Drapeau

Fête de quartier : Masson en fête

L’artère commerciale de l’arrondissement Rosemont-La Petite-Patrie devient piétonne cette fin de semaine pour permettre aux Montréalais de profiter du beau temps, de ce que les commerçants du coin ont a offrir et des activités organisées pour l’occasion dont les spectacles de musique africaine, orientale et latine organisés sur le parvis de l’église Saint-Esprit. *Aujourd’hui, demain et dimanche sur la Promenade Masson entre la 1re et la 12e Avenue

Je reste

Livre : L’allégorie des truites arc-en-ciel

Ce premier roman de l’auteure Marie-Christine Chartier, qui était auparavant une athlète de haut niveau dans le milieu du tennis, raconte l’histoire de Max et Cam qui sont amis et possiblement un peu plus. Le livre se concentre sur cette relation ambigüe entre un charmant enfant-roi et une intelligente âme sensible en montrant les deux côtés de cette médaille amoureuse. *Sorti en librairie le 23 mai

Télé : La Honte

Ce film du cinéaste britannique Steve McQueen met en vedette l’acteur Michael Fassbender dans le rôle d’un homme dont la vie est contrôlée et lentement, mais surement gâchée par sa dépendance au sexe. Aussi troublant qu’intéressant, ce film traite avec nuance et intelligence de la façon dont une personne peut perdre le contrôle à cause d’une telle dépendance. *Demain soir à 21h sur Télé-Québec

Album : Nuit de Renard Blanc

Cet album est le deuxième opus complet du groupe rock québécois Renard Blanc qui a sorti Empire Onirique, leur précédent album studio, en 2015. La formation originaire de Saint-Hyacinthe composé de Julien Beaulieu, Alexandre Crépeau et Vincent Lepage lancera l’album avec un concert gratuit le 11 juin prochain à 21h à l’Escogriffe. *Sorti aujourd’hui