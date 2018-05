La BD à l’honneur cette fin de semaine

MONTRÉAL – Le Festival BD de Montréal est un événement aussi plaisant pour le curieux avide du 9e art que pour les quelque 150 auteurs réunis pour l’occasion, selon l’une des auteures qui y participera.

La 7e édition du festival qui se déroule à l’Espace La Fontaine jusqu’à dimanche permet d’une part aux Montréalais de venir découvrir la bande dessinée sous toutes ses formes avec ses nombreux kiosques et diverses activités pour petits et grands, mais aident aussi les créateurs venus présenter leur travail en les mettant en contact avec un nouveau public et leurs pairs.

«C’est comme un camp de vacances», a rigolé Samantha Leriche-Gionet, mieux connue comme la bédéiste québécoise Boum.

Photo Courtoisie Boum

«C’est amusant de rencontrer ses lecteurs, les autres bédéistes [...] et pour ce qui est de l’autoédition, ce genre d’événement est assez indispensable», a expliqué l’auteure notamment connue pour «Boumeries», de rigolotes chroniques autobiographiques qu’elle publie elle-même en volume chaque année depuis 2011.

Les visiteurs pourront notamment voir et possiblement obtenir des dédicaces de bédéistes tels que Réal Godbout (Red Ketchup), Samuel Cantin (Vil et Misérable), Zviane (Ping-pong), Michel Rabagliati (Paul) et l’auteur basé à Toronto Christopher Grady (Lunarbaboon), qui participera samedi avec Boum à l’une des tables rondes du festival.

Diversité

La programmation de l’événement littéraire illustre bien la diversité du milieu montréalais de la bande dessinée selon l’auteure qui lancera son plus récent volume ce samedi dans le cadre du festival.

«Ce qui est le "fun" à Montréal, c’est que le côté anglais et français se mélange et nous avons toutes sortes d’inspirations, a relaté Boum à propos de comment les auteurs québécois peuvent grandir en lisant autant des œuvres franco-belges qu’américaines. On a toutes sortes d’influences qui se voient moins ailleurs et je trouve que surtout à Montréal, ça fait un bon mélange.»

«Il y a une effervescence et un intérêt de plus en plus accru sur la bande dessinée [...], a souligné Johanne Desrochers, la directrice générale du festival. Avec tout ce qu’on a en bande dessinée, le public réalise que ce n’est pas seulement Archie et Batman, il y a plus en plus de choses et d’opportunités d’en faire et de gens qui sont intéressés à en lire.»

D’ailleurs, selon le Bilan Gaspard du marché du livre au Québec, près de 650 000 bandes dessinées ont été vendues en 2016, ce qui représente un peu plus de 4 millions $, une augmentation de 3,6 % par rapport à 2015.

Photo Courtoisie Boum

Difficile pour les auteurs

La bande dessinée va relativement bien au Québec croit Mme Desrochers, mais beaucoup d’auteurs ont de la difficulté à vivre de leur passion.

«Du point de vue économique, c’est encore assez difficile, a admis l’organisatrice. Il y a très peu de gens qui en vivent vraiment. La plupart des auteurs de BD font autre chose, et font de la bande dessinée par passion.»

La directrice garde cependant espoir en mentionnant notamment le travail acharné de plusieurs petites et moyennes maisons d’édition comme les Éditions Pow Pow, La Pastèque, Drawn and Quaterly et La Mauvaise Tête.

«De voir que ces institutions-là continuent, ça prouve qu’il y a un dynamisme qui est présent, a souligné Mme Desrochers. Ils travaillent fort, c’est des gens très passionnés.»

La BD 2.0

Le monde de la bande dessinée a beaucoup changé depuis quelques années et l’une des facettes ayant le plus évolué est la façon dont les bédéistes publient de plus en plus leur travail sur internet.

Mais est-il réellement judicieux de publier ses œuvres gratuitement et de mettre beaucoup d’efforts sur sa présence en ligne plutôt que sur une possible publication papier?

«C’est essentiel d’avoir une présence [en ligne] selon moi», a tranché l’auteure Boum.

«Je pense que les temps ont beaucoup changé, a ajouté la bédéiste qui a publié la bande dessinée «La Petite Révolution» en 2012 sous la maison d’édition Front Froid et ensuite gratuitement en ligne. Il fut un temps où quand tu mettais tes choses sur internet et que tu proposais ça ensuite à un éditeur, l’éditeur disait que tout le monde t’avait déjà lu, que c’était gratuit et que non, il ne serait donc pas intéressé.»

«Maintenant, c’est les éditeurs qui viennent te chercher, a expliqué l’auteure. Ils peuvent mesurer le succès de ta bande dessinée sur internet.»

Photo Courtoisie Boum

Joindre plus de gens

Elle-même publie la majorité de son matériel sur les médias sociaux et utilise des ressources en ligne comme Patreon, une plateforme web sur laquelle les internautes peuvent soutenir financièrement leurs créateurs préférés, pour l’aider à vivre de son art.

Selon elle, le fait de publier sur internet, dans son cas en français et en anglais, lui permet aussi de rejoindre un public beaucoup plus grand qu’en librairie.

«Pour les "Boumeries", j’ai des lecteurs qui savent déjà presque tout, mais qui vont l’acheter quand même chaque année, a dit la bédéiste. Ça nourrit et c’est bénéfique la présence web, en tout cas en ce qui me concerne.»