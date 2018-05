La crédibilité de M. Trudeau

L’amateurisme de Justin Trudeau n’est plus à démontrer. Mais c’est dans le dossier de l’ALENA que son incompétence atteint son paroxysme !

La semaine dernière, il déclarait sur toutes les tribunes que les négociateurs en « sont aux dernières conversations », qu’« Il y a tout à fait un dénouement atteignable de façon imminente ». Or, le négociateur des États-Unis, Robert Lighthizer, a immédiatement démenti avec virulence les propos insensés de Trudeau et a fait passer notre premier ministre pour un bel imbécile.

Mais sans doute ne devrions-nous pas être surpris du mensonge de M. Trudeau. N’oublions pas qu’il avait axé sa campagne électorale sur la promesse de plafonner les déficits budgétaires à 10 milliards $ au cours des trois premières années de son mandat et d’équilibrer son budget en 2019-20. Il a plutôt réussi le formidable exploit d’enregistrer un déficit de 17,8 milliards en 2016-17, et de prévoir un déficit de 19,9 milliards pour 2017-18 et de 18,1 milliards pour 2018-19. Selon le ministère des Finances, le déficit sera résorbé en... 2045 !