La date fixe

Le déclenchement surprise n’existe plus. Tout le monde a maintenant amplement le temps de se préparer et, selon certains experts, la nouvelle méthode devrait permettre un meilleur temps de réflexion pour ceux qui hésitent avant de se lancer dans l’arène.

Autrefois, la campagne durait traditionnellement une trentaine de jours. C’est très rapide quand vient le temps de s’entendre avec son employeur, trouver des alliés et collaborateurs, des locaux et planifier une campagne.

Dépense-t-on de la même façon quand on sait que dans six mois on ne sera plus là ? Les mensonges si populaires en campagne ne sont plus les mêmes quand il est évident que les bottines n’auront pas à suivre les babines.