La première manche propulse les Blue Jays

Les Blue Jays de Toronto ont inscrit trois points d’entrée de jeu pour vaincre les Phillies au compte de 6-5, vendredi à Philadelphie.

Malgré une sortie difficile en fin de neuvième manche, Ryan Tepera a limité les dégâts en ne permettant qu’un seul point. Il a enregistré le dernier retrait alors que les buts étaient remplis pour signer un premier sauvetage cette saison.

Le partant des Phillies Zach Eflin (1-1) n’a pas offert une bonne performance, permettant six points, dont cinq mérités, neuf coups sûrs et un but sur balles en seulement quatre manches et deux tiers sur la butte.

Les choses avaient pourtant bien commencé pour le lanceur des favoris locaux. Bien qu’il ait concédé un double à Josh Donaldson, un mauvais relais au premier but de Pedro Florimon à la suite d’une frappe de Teoscar Hernandez a privé les Philies du troisième retrait et permis à Donaldson de marquer le premier point du match.

Des doubles de Yangervis Solarte et Kevin Pillar ont ensuite été à l’origine de deux autres points avant la fin de la première manche. Solarte, qui a conclu la rencontre avec deux coups sûrs, plaçait la balle en lieu sûr dans une septième rencontre consécutive.

Bien que les officiels aient retiré l’erreur qu’ils avaient initialement portée à la fiche de Florimon, la formation de la Pennsylvanie n’a jamais été en mesure d'effacer le retard qui a découlé de ce jeu.

Un circuit de deux points de Justin Smoak puis un simple productif du Québécois Russell Martin ont ensuite permis aux Jays de conclure une autre manche de trois points en cinquième.

À son 15e départ dans les majeures et son deuxième de la campagne, Sam Gaviglio (2-0) a bien fait, ne permettant que trois points, trois coups sûrs et deux passes gratuites en six manches sur la butte. Carlos Santana a malgré tout expulsé un de ses tirs dans les gradins, étant à l’origine de deux points.

Les deux équipes disputeront le deuxième match d’une série de trois samedi après-midi.