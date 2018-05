La révolution se fait 3 fois par jour et localement : rencontre avec un agriculteur visionnaire

«La révolution ne sera pas télévisée» comme l’a proclamé le poète américain Gil Scott-Heron, mais elle devra certainement passer par nos assiettes.

Pour l’agriculteur, conférencier et auteur Jean-Martin Fortier qui était présent au C2 Montréal, il est évident que le système agroalimentaire actuel représente une menace à l’environnement, à notre santé et même à l’économie.

Avec leur microferme située en Montérégie, l’entrepreneur et sa conjointe Maude-Hélène Desroches démontrent qu’il est possible de rentabiliser la culture bio et écologique à petite échelle tout en offrant des prix compétitifs.

Pour y parvenir, cela demande aux producteurs de revoir leurs méthodes et aux citoyens de modifier leurs habitudes de consommation.

C’est en cultivant une proximité avec le consommateur et en éliminant tous les intermédiaires, qui sont les seuls à réellement profiter des économies d’échelle de l’agriculture de masse, que Jean-Martin peut générer des ventes de plus de 150 000 $ et nourrir plus de 200 familles.

À terme, il souhaiterait que ce modèle d’affaires axé sur le communautaire soit répliqué à travers le monde afin de «remplacer l’agriculture de masse par l’agriculture par la masse».

Nous avons eu l’occasion de nous entretenir avec lui après son inspirante allocution au C2. Voici un petit aperçu de la capsule vidéo qui sera diffusée sous peu.

Quand on regarde la situation mondiale en matière de surproduction et de surconsommation, comment fait-il pour rester optimiste?

«Quand on ne regarde pas la situation mondiale et qu’on regarde plutôt la situation locale au Québec et comment les choses avancent avec l’agriculture locale et biologique. C’est une vague qui est un tsunami inarrêtable qui s’en vient et qui ne fait que grossir.»

Quel est le rôle du consommateur dans cette vision de l’agriculture?

«Trois fois par jour quand tu manges, tu fais un choix responsable de t’alimenter avec un producteur que tu connais ou d’une source qui travaille avec la biologie, l’environnement et l’agriculture à échelle humaine. Tu vas avoir du plaisir à le faire et tu vas te sentir mieux dans ton corps parce tu vas arrêter de manger des insecticides, des pesticides et toutes les “cides”.»

Est-ce que le capitalisme et le développement durable peuvent faire bon ménage?

«L’entrepreneuriat et le développement social ont plus d’avenir que le capitalisme. L’objectif du projet, ce n’est pas juste d’engranger des profits records, c’est de faire une contribution au monde dans lequel on vit. De créer une richesse qui est plus qu'une simple valeur monétaire.»

S’il avait une chose à demander aux gouvernements?

«Décentraliser le pouvoir le plus possible afin de le redonner aux communautés et aux régions. Je leur enlèverais la responsabilité de tout changer.»

Que pense-t-il des OGM?

«On sacre ça dans les poubelles! On n’en a pas de besoin. Ce n’est qu’une gimmick pour que les grandes compagnies semencières fassent de l’argent. Puis après ça, on nous ment pour nous dire que c’est pour nourrir la planète, quand c’est complètement faux.»

