La Viper serait bientôt de retour et on ne tient plus en place

En 2017, SRT a cessé la production de la Viper, mais il semblerait qu’elle pourrait être de retour plus rapidement qu’on l’imagine.

Les rumeurs entourant la Viper sont si nombreuses qu’on manque de doigts pour les compter. Mais cette fois, l’information provient de Car and Driver, une source on ne peut plus fiable.

Dodge Viper ACR 2016 Dodge

Fidèle à elle-même, la prochaine Viper serait animée par un moteur qui prendrait place sous un long capot avant. En revanche, le cœur de la Viper serait remplacé. On oublie le légendaire V10. Elle serait plutôt propulsée par le nouveau V8 en aluminium sur lequel FCA planche actuellement. Celui-ci remplacerait d’ailleurs l’Hemi actuel.

À l’avant ainsi qu’à l’arrière, on retrouverait des suspensions indépendantes.

Dodge Viper ACR 2016 Dodge

Pour la quatrième génération du modèle, la Viper renouerait avec ses origines. En effet, elle serait d’abord commercialisée en version cabriolet avant qu’un coupé soit offert.

Quant au moment de dévoilement de celle qu’on attend déjà avec impatience, Car and Driver souligne que le prochain Salon de l’automobile de Detroit serait le moment tout désigné puisqu’il coïnciderait avec le trentième anniversaire de la présentation du premier prototype de la Viper. Cela dit, il ne serait pas étonné qu’elle ne soit commercialisée avant 2020 ou 2021.