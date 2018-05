Le Bal d’une nuit d’été de l’OSM amasse 820 000 $

La 20e édition du Bal d’une nuit d’été de l’OSM, sous la présidence d’honneur de Nadine Renaud-Tinker, présidente régionale, Direction du Québec, RBC Banque Royale, et Yves Desjardins-Siciliano, président et chef de la direction chez VIA Rail Canada, a permis de recueillir la somme de 820 000 $.

Photo Antoine Saito

