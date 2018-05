Les coups de cœur de...Julie Saint-Pierre

L’animatrice et DJ Julie Saint-Pierre a parcouru bien du chemin depuis sa participation à l’émission Mixmania, en 2002. Aujourd’hui, elle anime au micro de Rouge FM et vient de lancer une série de capsules web « Bébé on part », sur canalvie.com, qui se veut un guide pratique pour les parents qui désirent voyager avec leurs petits. On peut aussi la suivre sur sa chaîne YouTube, où elle reprend des chansons populaires de manière acoustique. Grande épicurienne, elle partage avec nous plusieurs de ses adresses gourmandes et ses lieux favoris en ville.

Restaurant préféré ?

Photo tiréee @harestaurantha

C’est une question beaucoup trop difficile ! J’en aime beaucoup et ça change tout le temps ! Pour le moment, je suis obligée de dire le restaurant Hà sur l’avenue Mont-Royal. C’est bon, pas cher et c’est beau. Je trouve aussi que c’est un endroit super pour les parents et les enfants. Sur la carte des vins, il y a du vin orange, ce qui est une denrée rare. Sinon, il y a aussi le Tapeo qui est un classique de mon quartier. J’aime leur constance, car c’est toujours délicieux. Je vais aussi nommer le Petit Talep pour sa terrasse et la Pizzeria Gemma pour ses pizzas et sa crème glacée pour les enfants.

L’endroit où prendre un café ?

Photo tiréee de facebook café ferlucci

Le Café Ferlucci, qui se retrouve encore dans mon quartier, sur la rue De Castelnau. Je cite celui-ci parce qu’il ouvre assez tôt. Je peux donc m’y rendre et me chercher un café en me rendant tôt à la station de radio. C’est un café­­­ italien, alors nul besoin de vous dire à quel point c’est bon !

L’activité préférée ?

C’est peut-être la chose la plus bizarre que l’on ait entendue, mais pour moi, c’est faire l’épicerie ! Je vous le jure ! C’est un plaisir pour moi de me rendre à l’épicerie Milano, juste à côté de chez moi ou encore au marché Jean-Talon. Je suis du type à faire l’épicerie tous les jours, parce que je cuisine seulement ce que j’ai le goût de manger sur le moment. Je n’aime vraiment pas faire l’épicerie qu’une fois par semaine et ensuite préparer un repas selon ce qu’il me reste. Faire l’épicerie, c’est aussi le moment qui nous prépare aux moments heureux autour de la table, lorsque je reçois à la maison.

L’adresse secrète à découvrir ?

Photo tiréee de facebookcaifan

Bon, je vais y aller encore avec un resto, mais peu connu, qui s’appelle Caifan Tacos Bar, sur la rue Beaubien. Ce sont deux Mexicains d’origine qui ont ouvert l’endroit et on y sert de la bouffe mexicaine authentique. C’est vraiment délicieux. C’est aussi là que j’ai bu les meilleures margaritas de ma vie !

Un endroit où passer du temps en famille ?

Photo tiréee de ville.Montreal.Qc.Ca

Je dirais les parcs et les grands espaces en général, comme le parc Jarry ou le mont Royal. Je passe beaucoup de temps avec mon fils dans les parcs et je trouve ça super d’y aller en bicyclette ou encore pour le voir jouer au soccer. Lorsque je me promène, je remarque les familles qui s’installent pour un pique-

nique ou qui organisent des fêtes d’enfants. Ce sont des lieux symboliques de la ville, lorsqu’il fait beau.

Que possède Montréal que les autres villes n’ont pas ?

La richesse des différents quartiers. Chaque quartier a ses propres attraits et sa propre identité. Que l’on soit dans le quartier grec, portugais, italien ou chinois, on ressent les différentes caractéristiques, et c’est beau de voir que chaque quartier forme une si belle métropole. Je crois que c’est ce qui rend Montréal si unique.