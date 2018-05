Les dents qui poussent

QUÉBEC | Cette damnée coupe de poids ! Je sais qu’il n’y a pas de modèle parfait, je sais que ce serait encore plus dangereux de peser les boxeurs (ou les haltérophiles ou les lutteurs amateurs) tout juste avant leur prestation. Mais l’idée même d’une pesée qui force les boxeurs à perdre une dizaine de livres 30 heures avant un combat est difficile à défendre.

Et pourtant, à 166 livres, David Lemieux avait encore six livres à perdre d’ici midi aujourd’hui. Il faut dire que dans son cas, la perte de poids est particulièrement difficile. Selon Camille Estephan, les tests ont démontré que la masse osseuse de Lemieux est particulièrement importante. Autrement dit, il n’a rien d’un homme de 168 livres dans sa vie de tous les jours. Lemieux est un homme costaud de 180 livres... quand il est mince.

Mais comme il fait environ cinq pieds et neuf pouces, il serait très désavantagé de se battre contre des gars de six pieds et deux pouces chez les 168 livres.