15 vedettes que vous pourriez (peut-être) croiser lors du week-end du Grand Prix

Si vous êtes dans la métropole entre le 8 et 10 juin à l’occasion du Grand Prix, il est possible que vous croisiez certaines stars, friandes de courses sportives.

Envie de savoir quels visages connus vous pourriez «spotter» à Montréal lors de ce week-end de festivités?

Voici 15 vedettes qui pourraient être à Montréal lors du week-end du Grand Prix

Emily Ratajkowski

La belle Emily est une fan finie des courses automobiles et a été aperçue au Grand Prix de Berlin il y a quelques jours. Viendra-t-elle enflammer les pistes montréalaises? À suivre!

Judy Eddy/WENN.com

Kim Coates

L’acteur que vous avez peut-être connu dans la série populaire Sons of Anarchy sera dans la métropole pour le tournage de Bad Blood, une minisérie sur la mafia italienne et l’entourage du célèbre Vito Rizzuto.

Maxim Roy

Même Maxim sera de retour dans son pays natal afin de filmer la deuxième saison de la série Bad Blood où elle incarne une dénommée Michelle.

Brian To/WENN.com

Michael Douglas et Catherine Zeta-Jones

Véritables vétérans du Grand Prix, Michael Douglas Catherine Zeta Jones feront peut-être partie de la foule, eux qui possèdent une ferme champêtre dans les Laurentides.

Patricia Schlein/WENN.com

Josh Hartnett

Vous vous souvenez du beau Josh qui faisait fureur dans les comédies romantiques dans les années 90/début 2000? Il s’avère que l’acteur est de retour à l’écran et filmera Gut Instinct à Montréal durant la F1!

Eugene Powers/WENN.com

Bella Hadid

Une autre adepte formelle de la F1 qui ne se gêne pas pour aller voir les courses automobiles dans ses temps libres. Et comme son prétendu copain est canadien, Montréal sera peut-être sa prochaine destination?

The Weeknd

Parlant du chum de Bella, le chanteur de R&B pourrait bien accompagner sa douce à la F1, les tourtereaux ayant été vus lors de nombreux événement mondain comme Coachella et Festival de Cannes.

JLN Photography/WENN.com

Jim Gaffigan

L’humoriste et comédien Jim Gaffigan est aussi en vedette dans le film Gut Instinct qui raconte l’histoire de Daniel Léger, un homme qui se retrouve bien malgré lui au cœur d’une sordide histoire de drogues.

Derrick Salters/WENN.com

Jared Leto

Eh oui, Jared et sa gang de «30 Seconds to Mars» sont en concert à Laval en même temps que le Grand Prix et viendront certainement faire la fête dans un club select durant l’événement. Gardez l’œil ouvert.

Geri Halliwell

Celle qui partage sa vie depuis de nombreuses années avec Christian Horner, directeur de formule 1 de Redbull Racing, viendra peut-être accompagner son mari à l’occasion de la course.

Les membres du groupe Walk The Moon

Fans de musique? Nicholas Petricca, Kevin Ray, Sean Waugaman et Eli Maiman seront au Centre Bell le 8 juin, et probablement en train de boire un verre en ville après le show. Si jamais!

Brian To/WENN.com

Et si jamais vous cherchez les endroits où ces vedettes risquent le plus de traîner, on a quelques pistes de lieux prisés par les stars qui pourraient vous intéresser!