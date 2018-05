L’intelligence artificielle, moyen de lutte contre le réchauffement

L’intelligence artificielle est «l’un des seuls moyens» pour transformer les industries et leur permettre de réduire leur empreinte carbone conformément aux objectifs mondiaux de lutte contre le réchauffement climatique, a plaidé vendredi le PDG d’Element AI.

«L’utilisation de l’IA va être fondamentale dans notre habilité (à) augmenter l’efficacité de toutes sortes de technologies et réduire leur impact environnemental», a déclaré à l’AFP Jean-François Gagné.

Sa société, fondée à Montréal en 2016 et qui compte Microsoft parmi ses investisseurs, figure parmi les leaders mondiaux de l’implantation de l’IA dans les entreprises.

«L’IA est vraiment indirectement l’un des seuls moyens pour (...) répondre à la demande mondiale des différents marchés et des différentes industries d’abaisser leur empreinte» carbone, a déclaré M. Gagné en marge d’un forum sur l’IA organisé à la conférence C2 Montréal.

En étant capable d’«augmenter l’efficacité de toutes sortes de technologies», «l’utilisation de l’IA va être fondamentale» pour limiter le réchauffement de la planète, a-t-il noté.

L’intelligence artificielle va, selon lui, révolutionner les entreprises comme l’ont fait les précédentes révolutions industrielles: «On a remplacé des muscles humains par un moteur à vapeur ou un moteur à essence, là on est en train de remplacer toute la chaîne de valeurs cognitive et on l’automatise», ce qui va permettre des gains de productivité et d’efficacité énergétique.

«Cette technologie peut être fondamentale dans les 10 à 30 prochaines années pour complètement transformer la planète», juge-t-il.

Associé aux travaux du G7 sur la question, il «espère» que «les conversations très concrètes qui ont lieu» en préparation de leur prochain sommet, dans deux semaines au Canada, «vont déboucher sur des actions concrètes» pour organiser le développement de l’intelligence artificielle.

Il faut «avoir un alignement des grandes économies sur l’approche, la gestion, la gouvernance, l’éthique» de l’intelligence artificielle, a dit M. Gagné. «C’est un enjeu critique, c’est fondamental.»