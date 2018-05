Meurtre à Sherbrooke: retour en cour de François Asselin

Menottes aux poignets et aux chevilles en plus de s’être rasé complètement les cheveux, François Asselin n’a jamais regardé les personnes qui se trouvaient dans la salle du palais de justice de Sherbrooke lors de sa comparution vendredi matin.

L’homme de 35 ans est accusé du meurtre de son collègue François Lefebvre, 59 ans. Il s’est contenté de regarder les avocats de manière stoïque. Parfois il regardait au sol, parfois au plafond.

Asselin est également soupçonné en lien avec la disparition de son père Gilles Giasson dont des restes auraient été trouvés dans le dépotoir de Saint-Étienne-des-Grès en Mauricie. Mais aucune accusation n’a été déposée dans cette affaire encore.

Capture d’écran TVA Nouvelles

Vêtu d’un pantalon coton ouaté, d’un chandail et d’une veste, il n’a prononcé que deux mots lors de sa comparution : « Oui » et « Yes » lorsque le juge lui a demandé de confirmer qu’il souhaitait changer d’avocat.

Représenté par Me Alexandre Biron, ce sera maintenant Me Caroline Monette qui s’occupera du dossier.

Avant de quitter la salle escorté par les policiers, il s’est retourné pour jeter un dernier regard vers les avocats. Jamais il n’a regardé les personnes qui se trouvaient dans la salle, dont un peu moins d’une dizaine ont quitté les lieux après avoir entendu que les procédures judiciaires se poursuivront le 4 juillet.

Un nouveau chef d’accusation

M. Asselin est accusé de meurtre non prémédité et d’outrage à un cadavre. Un troisième chef d’accusation a été ajouté aujourd’hui, celui de bris d’ordonnance de probation.

« À ce stade-ci, on n’a pas l’information qui justifierait d’autres accusations, mais l’enquête se poursuit », a spécifié la procureure aux poursuites criminelles et pénales, Me Marie-Ève Phaneuf.

« Les expertises biologiques et l’autopsie prennent un certain temps. Ce sont des renseignements qui seront divulgués à la défense aussitôt que les analyses seront terminées et qu’on aura le rapport », a-t-elle ajouté.

Dans la nuit du 16 au 17 mai, François Asselin et François Lefebvre logeaient à l’Hôtellerie Jardins de ville, de Sherbrooke et une querelle aurait éclaté. L’accusé aurait tué M. Lefebvre pour ensuite se rendre chez Ovation logistique, à environ 2 km plus loin, et aurait tenté de disposer du corps dans un conteneur de carton.

L’accusé a déjà été condamné à 12 mois de prison pour des voies de fait et a été reconnu coupable de violence conjugale.

Avant son décès, M. Lefebvre aurait demandé à son employeur de changer de coéquipier en raison des craintes qu’il avait à l’endroit de M. Asselin.