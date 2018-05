Pas si «quétaine» que ça Niagara...

Sa coloration dense aux reflets violacés est très invitante à la dégustation. C’est fumé, épicé et bien mûr au nez. Pour ce qui est du gustatif, le vin est juteux, frais, gouleyant, peu tannique et glissant au possible. C’est fort agréable pour ne pas dire très bon pour un rouge ne coûtant même pas 17 $. À la rédaction de ces lignes, 75 succursales à travers la province en avaient en stock. Sautez là-dessus et enlignez-en quelques fioles dans votre cellier, car c’est toute une aubaine les amis !