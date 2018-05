Pat BBQ: un succès fumant

Depuis que Patrick Couturier a goûté aux plaisirs du fumage, il y a près de 10 ans, en Iowa, sa flamme pour cette technique de cuisson à la fois savoureuse et rassembleuse est demeurée bien vive. Cette passion entraîna la création de Pat BBQ. Aujourd’hui, l’entreprise de Cacouna multiplie les prix et se voit ouvrir les portes des marchés américain et européen.

Détenteur de la seconde place lors d’un concours international de barbecue professionnel à New York au début du mois d’avril, celui qu’on appelle naturellement Pat BBQ n’a pas perdu de temps pour se distinguer à nouveau ! Quelques semaines plus tard, lors de l’American Royal World Series of Barbecue à Kansas City, ses épices à frotter ont été déclarées « meilleures sur la planète », tandis que la sauce Pat BBQ épicée a remporté la première place mondiale dans la catégorie « Hot tomato » et la 3e place toutes catégories de sauces confondues.

L’entreprise a le vent dans les voiles, avec ses côtes levées, son porc effiloché, sa viande fumée, ses saucisses, ses sauces barbecue (douce, originale, épicée, Farnham) et ses épices à frotter (piquantes et douces). Des produits fraîchement fumés, mis sous vide puis congelés, qu’il suffit de réchauffer pour les déguster aussitôt.

La première étincelle Photo courtoisie Patric Nadeau

L’évolution de Pat BBQ donnera des ailes à tous les futurs entrepreneurs qui aspirent au développement et au partage leur passion avec le monde entier.

Pour Patrick Couturier, l’étincelle s’est produite en 2009, alors qu’il habitait en Iowa. « Je ne connaissais rien au fumage et comme tout le monde, j’avais un barbecue au gaz. Là-bas, c’est très populaire le football et les tailgates. Un ami m’a partagé ses recettes et m’a initié au fumage », dit-il.

Ce que l’ingénieur en mécanique apprécie, c’est « le happening, le friendship » autour du barbecue, « c’est très rassembleur », dit-il. Sans oublier le plaisirs des papilles ! « Le goût de fumée va pénétrer dans la viande pendant la première heure de fumage, tandis que la cuisson lente va amener une tendreté qu’on n’irait pas chercher d’une autre façon », se réjouit M. Couturier.

De retour au Québec, il s’est acheté un fumoir et a vite déniché des recettes. « Chaque fois que je voyageais, je remplissais mes bagages d’épices et de gallons [de sauce]. Mes amis disaient que mes côtes étaient les meilleures », affirme M. Couturier.

Popularité enflammée

En 2014, ses côtes levées ont été présentées pour la première fois à la population, lors du Bière Fest de Rivière-du-Loup. Cuites dans des fumoirs qu’il avait dessinés à peine trois semaines plus tôt, ses côtes ont connu un grand succès et ce fut la folie furieuse l’année suivante.

Vendues ensuite à l’épicerie du coin, il est vite devenu difficile de répondre à la demande, notamment parce que M. Couturier devait se rendre au Vermont pour s’approvisionner en sauces et en épices. Il était donc temps de voler de ses propres ailes, en développant ses propres recettes et en produisant lui-même des délices, au Centre de développement bioalimentaire du Québec à La Pocatière.

Depuis les prouesses de Pat BBQ dans différents concours, la production se fait à vitesse grand V, afin de fournir tous les points de vente au Québec (répertoriés au www.patbbq.com) et bientôt ailleurs au Canada et aux États-Unis.

Les prochaines étapes consisteront à transformer la salle de quilles récemment acquise à L’Isle-Verte en usine de production, en plus de développer les points de vente et la vente en ligne (épices et sauces déjà disponibles au saucespiquantes.ca), tout en faisant rayonner la marque.

♦ Surveillez Pat BBQ cet été dans son camion de cuisine de rue, lors de différents événements, dont Le Grand Boucan, qui se tiendra à Québec, le 2 juin.

Cinq conseils pour apprivoiser le fumage Photo courtoisie Patric Nadeau Donnez à vos repas en plein air une saveur bien fumée cet été, en suivant ces quelques conseils de Patrick Couturier pour vous initier au fumage. 1. Privilégier un fumoir à granules qui, contrairement à celui au charbon de bois, ne nécessite pas une gestion constante de la fumée et de la température. « Pour M. et Mme Tout-le-monde, c’est merveilleux, on pèse sur un bouton, on règle la température et on l’oublie », indique M. Couturier, en ajoutant qu’avec un fumoir aux granules, la viande va toujours avoir le même goût. 2. Pour réduire le temps de cuisson de moitié, il conseille de choisir un « drum smoker », qui prend la forme d’une haute cuve. Voilà qui peut être pratique pour fumer de grosses pièces de viande, comme de la pointe de poitrine de bœuf et de l’épaule de porc. 3. Frotter la viande avec un mélange d’épices (rub) lui donnera de la saveur. Certains laisseront la viande mariner dans son délicieux enrobage pendant plusieurs heures avant de la faire cuire, mais selon M. Couturier, 20 minutes suffisent. 4. Pourquoi ne pas privilégier des pièces de viande plus faciles à fumer, comme de l’épaule de porc ou de la fesse de porc (plus maigre) pour en faire du porc effiloché, ou des côtes levées. M. Couturier suggère la méthode 3-2-1 pour réussir vos côtes : trois heures de fumage, suivies de deux autres heures de fumage enveloppées dans du papier d’aluminium, puis d’une dernière heure à la fumée, mais cette fois-ci, les côtes bien saucées. Le porc pourra être effiloché dès que sa température intérieure aura atteint 202 °F ou lorsque le thermomètre percera facilement la chair. Les côtes, pour leur part, seront prêtes à déguster dès que l’os se détachera de la chair. 5. « Le barbecue, c’est imparfait. Il faut juste continuellement essayer et raffiner ses recettes. Il y a un groupe sur Facebook, Maître Fumeur, qui est un très bon départ pour s’informer et s’inspirer. Sinon, Youtube est une excellente référence pour les débutants et professionnels », mentionne M. Couturier. Note : Et si vous n’avez pas le temps de fumer votre viande, Pat BBQ propose des délices fumés qu’il suffit de réchauffer avant de déguster, ainsi que des sauces et épices qui agrémenteront vos repas. Consultez les recettes suivantes, signées Pat BBQ, pour vous inspirer.

Salade à la viande fumée

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.

Quartiers d’avocat à la sauge et gyro

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.

Tartare de bœuf

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.

Trempette chaude au porc effiloché

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.

Entrée de pétoncles et saucisses

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.

Pogo de smoked meat

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.

Salade d’été et côtes levées

Photo courtoisie Patric Nadeau

Cliquez ici pour consulter la recette.