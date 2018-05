Pesée manquée de Lemieux: une première en 25 ans pour son entraîneur

QUÉBEC | Au cours de sa carrière de 25 ans, l’entraîneur Marc Ramsay a vécu des situations de toutes les sortes. Hier, c’était la première fois qu’un de ses boxeurs n’était pas capable de faire le poids alors qu’il est sous sa gouverne.

«Ça ne m’est jamais arrivé en 25 ans, a affirmé Ramsay lorsque joint par le Journal de Montréal en fin d’après-midi. On a tout tenté, mais il était hors question que David se tue sur la balance. Sa santé sera toujours ma priorité.

«C’est sûr que David et moi sommes déçus.»

Le Trifluvien de souche a raconté certains détails des événements qui se sont déroulés après la pesée.

«Lorsqu’il est revenu à l’hôtel, David a tout tenté pour faire le poids. Son corps ne produisait plus de sueur, a-t-il souligné. À un certain moment, j’ai vu qu’il était exténué et que son poids ne descendait pas. J’ai décidé de tout arrêter et de mettre cela tout de suite derrière nous.»

Demeurer concentré

Dans les minutes après la fin du processus, Ramsay a eu une bonne conversation avec son boxeur.

«Je ne voulais pas que ça l’affecte. Je lui ai rappelé qu’il avait un combat important contre Achour à faire. Je voulais qu’il mette toute sa concentration là-dessus et rien d’autre.»

Lemieux a eu possiblement l’impression de laisser tomber son équipe. Comme lors d’une dure défaite même s’il n’a pas reçu un coup de poing.

Au cours de sa carrière, le cogneur a cependant prouvé, à plusieurs reprises, qu’il avait le caractère pour surmonter des épreuves difficiles. Il aura l’occasion de le démontrer ce soir dans son choc contre Karim Achour.

Un dossier à la fois

Contrairement au promoteur Camille Estephan, Ramsay a décidé de ne pas s’avancer sur la possibilité de voir Lemieux grimper de catégorie dès son prochain affrontement.

«On devrait se rencontrer lundi pour faire le point tout le monde ensemble, a mentionné l’entraîneur. On va mettre les cartes sur la table afin de prendre les bonnes décisions par la suite.»