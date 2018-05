Quand les parents refusent la vérité

Je m’adresse à « Maman dépassée » qui, après avoir consulté un pédopsychiatre étant donné les coûts que ça implique pour le système, refuse de mettre en place les mesures suggérées et se tourne vers vous pour savoir quoi faire avec son fils TDAH. En notre qualité de « ressource familiale pour handicapés » pendant 16 ans, mon mari et moi avons constaté à quel point les parents étaient réfractaires aux recommandations médicales et avaient tendance à nous demander de mentir aux psychiatres sur les comportements de leur enfant. À tel point que nous fûmes réduits à refuser d’en garder certains. Comment ne comprennent-ils pas qu’une médication bien ajustée changera pour le mieux la vie de leur progéniture ?

Christiane Pichette

Je partage votre avis. Et dans ce cas particulier, j’étais sidérée que la mère refuse également d’appliquer la méthode d’éducation suggérée par le médecin parce qu’elle ne se sentait pas le courage de faire face aux rebuffades de son enfant, alors que ça fait partie intégrante du rôle d’un parent.