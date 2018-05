QuoiFaire ce week-end : 6 activités pour les «cheapettes» qui ont envie d’avoir du fun

Il fait beau. Il fait chaud. On a envie de passer nos journées à siroter de la sangria sur une terrasse et à danser toute la nuit. Pas de doute, l’été est là pour rester (dans nos cœurs en tout cas)!

Si vous avez un budget un peu plus tight ce week-end, mais que vous n’avez aucune envie de rester enfermer chez vous à binge watcher 13 Reasons Why (parce que de toute façon la deuxième saison n’est pas si bonne que ça), la team de Silo 57 vous a déniché quelques activités pas chères à faire.

Voici donc six trucs à mettre à votre agenda ce week-end!

1. Faire la fête durant le Festival Chromatic

Le festival Chromatic c’est l’excuse parfaite pour faire le party gratuitement et découvrir de nouveaux artistes visuels.

Toutes les infos ici.

2. Faire des trouvailles durant la vente seconde main des blogueuses mode

La Awesome vente seconde main, un projet de Josiane et Carolane Stratis des blogues ton petit look et TPL Moms, a maintenant 5 ans et il y a une immense vente (évidemment!) pour l'occasion. C’est la place parfaite pour vous refaire une garde-robe de #blogueusemode à prix doux!

Toutes les infos ici.

3. Se bourrer la face durant le Lobster Clam Jam

Amateur de fruits de mer, le Lobster Clam Jam débarque en ville une fois de plus ce dimanche 27 mai et c’est l’occasion idéale de vous bourrez la face et de profiter du beau temps.

Les billets en vente ici.

4. Essayez une tonne d’activités à faire à moins de 10$ dans le Vieux-Port

Pour souligner l’arrivée du beau temps en grand, une foule d’activités seront à 10$ dans le Vieux-Port ce week-end. Vous avez toujours rêvé de faire une balade en saute-mouton, voilà votre chance!

La liste des activités à prix doux ici.

5. Prendre des photos #InstaWow dans ce champ de tulipes

Vos abonnés Instagram seront jaloux c’est certain!

Toutes les infos ici.

6. Retomber en amour avec Montréal à dos de BIXI

Enfourchez un BIXI et partez à la découverte des plus belles adresses de Montréal! L’équipe de Silo 57 vous a concocté une liste de six parcours vraiment beaux à faire en gang cet été.

Toutes les infos ici.

