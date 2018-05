Résidence fermée à Vallée-Jonction: les 32 aînés délocalisés ont tous trouvé un nouveau logement

VALLÉE-JONCTION - Les quelque 32 aînés touchés par la fermeture de leur résidence à Vallée-Jonction, dans la région de Chaudière-Appalaches, ont tous trouvé un nouveau chez soi.

Mais plusieurs de leurs proches ont du mal à digérer le fait que les résidents aient eu seulement 48 heures pour quitter les lieux.

Liliette vit des moments difficiles. Lorsqu'elle s'est installée dans sa chambre des Résidences de la Vallée, elle ne s'attendait pas à devoir en sortir à peine un an plus tard. Ses proches aussi sont bouleversés.

«On est sous le choc. On a été trahis. Nous, on a fait des belles rénovations, puis c'est fini. C'est fini», affirme une dame, des sanglots dans la voix.

Le Centre intégré de santé et de services sociaux de Chaudière-Appalaches a réussi à relocaliser la totalité des résidents. Certains près d'ici, d'autres plus loin.

La direction de l'établissement dit vivre difficilement cette situation et répète que le manque de personnel était devenu insoutenable.

«Les propriétaires passent pour les méchants. Mais dans le fond, je comprends les familles qui voient ça comme ça. Mais je veux dire, ils ne comprennent pas tout ce qu'on a vécu depuis Noël. C'était quelque chose. Tout le temps: on n'aura plus de job demain, oups! Là, on avait du personnel. Là, ils s'en allaient. Ç'a été des montagnes russes depuis le mois de novembre», raconte Caroline Audet, directrice des Résidences de La Vallée.

S'il se désole lui aussi de cette fermeture, le maire de Vallée-Jonction ne baisse pas les bras. Il dit être en discussion avec d'éventuels acheteurs et souhaite une réouverture le plus rapidement possible.

«On a des discussions avec un acheteur potentiel. Je n'exclus pas même qu'on parte un OBNL pour la gérer. Alors, c'est clair que, pour nous autres, il faut que ça rouvre», insiste le maire Réal Bisson.

Le ministre de la Santé a aussi réagi. «Je vais vous avouer que j'ai trouvé ça un petit peu particulier, moi aussi, de voir des personnes âgées se faire dire: "Dans deux jours, vous devez partir". C'est un peu ordinaire», a déclaré Gaétan Barrette.

«Je n'ai pas le contrôle complet là-dessus. Mon enjeu à moi, aujourd'hui, c'est de s'assurer que ces personnes-là soient accompagnées et relocalisées», ajoute-t-il.

Le propriétaire de l'établissement a préféré ne pas commenter pour le moment.