Son voyage à travers le monde en Tesla Model 3 prend fin brusquement

Un propriétaire américain de Tesla Model 3 traversant l’Europe avec son véhicule électrique devra rentrer à la maison plus tôt que prévu.

You You Xue, qui avait fait un passage remarqué au Québec en janvier dernier, a publié une photo sur sa page Facebook «Tesla Model 3 Road Trip» où on peut voir sa voiture blanche sérieusement endommagée.

Selon You You Xue, son véhicule circulait à 120 km/h sur l’autoroute en mode Autopilot, un système de conduite semi-autonome offert par Tesla, au moment de l’accident. «La voiture a soudainement viré à droite sans avertissement et a foncé dans [le garde-fou à l’embranchement d’une sortie]».

Précisant qu’il est sain et sauf, le voyageur californien a confirmé que cet accident sonnait la fin de son aventure. Il était seul à bord au moment de l’incident.

Entamé en décembre dernier, ce périple aura permis à You You Xue de traverser les États-Unis, le Canada ainsi que plusieurs pays européens. Depuis quelques jours, selon ses fréquentes mises à jour faites sur Facebook, il roulait dans les pays des Balkans.

Tout au long de son trajet, le propriétaire s’arrêtait dans les communautés pour présenter le véhicule aux amateurs de voitures électriques, qui pouvaient même prendre le volant pour un bref essai moyennant une compensation financière.

Lors de son passage à Montréal, You You Xue s’était notamment arrêté chez Montréal Auto Prix, où il avait accordé une entrevue à Daniel Breton, ancien ministre de l’environnement très impliqué dans l’électrification des transports au Québec.

Ce n’est pas la première fois que le système de conduite semi-autonome de Tesla est pointé du doigt après un accident de la route. Une enquête reste toutefois à être menée pour confirmer la cause de cet accident.