SPYGATE! Donald Trump se dit victime du pire scandale de tous les temps

Traqué par l’enquête du procureur spécial Mueller sur l’affaire russe et empêtré dans le tissu de mensonges qu’il fabrique à ce sujet depuis des mois, Donald Trump a inventé de toutes pièces une histoire d’espionnage pour discréditer ses accusateurs. Parmi ses partisans, pour le moment, cette stratégie fonctionne.

Oubliez l’affaire Profumo, le Tea Pot Dome, le Watergate, Iran-Contra et le Zippergate. Oubliez l’ingérence russe en faveur de Donald Trump en 2016. Le pire scandale politique de tous les temps pourrait bien être le SPYGATE. C’est Donald Trump lui-même qui le dit (et comme ça vient de Trump, il faut l'épeler tout en majuscules).

SPYGATE could be one of the biggest political scandals in history! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 23 mai 2018

En quoi consiste ce scandale historique (ou hystérique, c’est selon)? Simple. Aux dires du président actuel, qui s’y connait en intrigues et en théories du complot (par exemple, il laissait croire que la mère de Barack Obama avait dissimulé sa naissance au Kenya pour lui permettre de devenir un jour président des États-Unis; tout un complot!), l’administration Obama aurait utilisé le FBI à des fins politiques pendant la campagne de 2016 en infiltrant un espion dans la campagne de Trump.

Clapper has now admitted that there was Spying in my campaign. Large dollars were paid to the Spy, far beyond normal. Starting to look like one of the biggest political scandals in U.S. history. SPYGATE - a terrible thing! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 24 mai 2018

Fabulation

Ça ne tient pas debout. D’abord, l’ex-directeur du renseignement James Clapper n’a rien dit de tel. La vérité est que le FBI, alerté par de sérieuses allégations concernant l’ingérence russe dans la campagne et les contacts entre les représentants de cette campagne et des agents russes, aurait chargé un de ses informateurs européen (Stephan Halper, de l’Université Cambridge, un républicain qui a travaillé dans les administrations Nixon, Ford, Reagan et Bush I et II), de valider les informations à l’effet que des membres de l’entourage de Trump (y compris George Papadopoulos et Carter Page, dont les contacts avec des agents russes ont été amplement documentés et avoués) avaient activement cherché à obtenir des informations compromettantes sur Hillary Clinton. Son rôle s’est limité à cela et rien ne porte à croire qu’il aurait reçu une compensation supérieure à la norme. Il s’agissait donc d’un «informateur» et non d’un «espion». L’emploi d’informateurs est tout à fait normal dans le monde du renseignement et il n’existe aucun élément de preuve—zéro—que cet informateur ait contribué à quelque intervention que ce soit de la part du FBI pour nuire à la campagne de Trump ou favoriser celle de Clinton.

Ce SPYGATE est donc une pure fabrication de Donald Trump. Pour y croire, il faut prêter foi à la parole d’un personnage reconnu pour malmener les faits et la réalité afin d’entraîner sa légion de loyaux supporters avec lui dans ses fabulations. Ultimement, Trump cherche à discréditer le FBI en implantant dans l’esprit de ses crédules partisans que cette organisation avait cherché à nuire à sa campagne et à pousser celle de Clinton. Deux faits incontestables viennent contredire cette interprétation ridicule. D’abord, si le FBI avait souhaité nuire à la campagne de Trump, son directeur aurait choisi de dévoiler l’enquête alors en cours sur la filière russe. Il ne l’a pas fait. S’il avait voulu aider Clinton, il se serait abstenu de réactiver la controverse sur ses courriels à dix jours du vote. Il l’a fait.

Ce SPYGATE est donc une fabulation qui n’existe que dans la fertile imagination de Donald Trump. Alors pourquoi Trump persiste-t-il à crier au scandale? Parce qu'il entend fermement implanter cette fabulation dans l'esprit de ses partisansque et que, jusqu'à maintenant, ça semble fonctionner très bien pour lui, tout simplement.

Désinformation

Quand Donald Trump est traqué, c’est bien connu, il projette sur ses adversaires les accusations portées contre lui. Les exemples abondent. Quand Trump était accusé de multiples cas d’agressions sexuelles, il a accusé Bill Clinton des mêmes méfaits et Hillary Clinton de complicité dans sa défense (il n’avait pas entièrement tort, mais ces accusations ont fait en sorte que ses partisans ont balayé le lourd bilan d’inconduites sexuelles de Trump sous le tapis). En débat, quand Hillary Clinton l’accusait d’être une marionnette de Poutine, il lui retournait le compliment (sans la moindre trace de fondements). Suspecté de collusion avec les Russes, Trump invente un scénario rocambolesque de collusion entre Hillary Clinton et les Russes. Le président est maintenant sous la loupe de la justice et du FBI pour l’affaire russe et ses suites, alors il est normal qu’il s’en prenne à ses accusateurs pour miner leur crédibilité auprès de sa base partisane.

Cette stratégie fonctionne assez bien. Les partisans inconditionnels de Trump, avides de théories du complot, ont gobé tout rond ce dernier effort du président de les convaincre qu’il est victime d’un complot de «l’État profond» pour usurper le pouvoir aux «vrais Américains» (ses supporters). Évidemment, en cette année électorale, les politiciens républicains n’ont d’autre choix que de laisser braire, de peur de s’aliéner les fidèles trumpistes.

Dans un environnement partisan et médiatique normal, ce genre de stratégie s’affaisserait sous le poids des mensonges, mais les États-Unis ne sont pas un environnement partisan et médiatique normal. La base partisane de Trump qui s’abreuve à des sources inféodées au président est bombardée quotidiennement de commentaires et de reportages qui viennent confirmer la version des faits fabriquée par Trump. Comme le rejet de cette version des faits reviendrait à appuyer le parti adverse, ce qui leur répugne dans un environnement marqué par le tribalisme partisan, la plupart des républicains se rangent derrière Trump. En fait, une majorité croissante des républicains réprouvent l’enquête du procureur Mueller et endossent fermement les accusations portées par Trump selon lesquelles les enquêteurs sont biaisés contre Trump et les républicains (voir ce sondage et celui-ci).

Pendant ce temps, il est clair que Donald Trump se sent traqué par une enquête qui a déjà mené à 8 mises en accusation formelles (impliquant 19 individus et 3 compagnies), soutiré cinq plaidoyers de culpabilité, envoyé deux poursuites criminelles devant les tribunaux et emprisonné une personne. On le serait à moins. Comme monsieur Trump et ses avocats semblent peu enclins à parier sur ses chances de succès dans l’arène judiciaire, ils misent à fond sur le jugement politique des partisans républicains.

La question est: la pression de cette base partisane sur les membres républicains du Congrès sera-t-elle suffisante pour leur faire accepter un éventuel sabordage de l’enquête du procureur spécial par le président? Jusqu’à maintenant, les législateurs ont résisté à ces pressions, mais il n’est pas dit qu’ils ne céderont pas avant que l’enquête de Mueller n'aboutisse à la conclusion que semble craindre Trump. C’est à suivre.

* * *

Pierre Martin est professeur de science politique à l’Université de Montréal et directeur de la Chaire d’études politiques et économiques américaines au CÉRIUM. On peut le suivre sur Twitter: @PMartin_UdeM