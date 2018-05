Trois-Rivières: des investissements pour assurer la croissance de Menthes Rito

TROIS-RIVIÈRES | Menthes Rito de Trois-Rivières est le plus important producteur de menthes en Amérique du Nord et des investissements devraient faire croître encore plus ses activités.

Menthes blanches, roses, vertes et petits cœurs de la Saint-Valentin sont confectionnés à cet endroit. L'entreprise exporte la majorité de ses produits chez nos voisins américains.

«En 1983, on produisait un million de livres par année et là on est à dix millions de livres, et la croissance est venue aux États-Unis plus qu'au Canada, c'est aux États-Unis qu'on trouve notre compte en ce moment», a dit Peter Nassif, copropriétaire de l'entreprise.

«On n'aime pas ça le dire, mais on est le plus gros producteur de peppermint et de coeurs de Saint-Valentin en Amérique du Nord, on contrôle environ 90 % des parts de marché», a ajouté Stéphane Leclerc, copropriétaire.

Les affaires vont bien, très bien. D'ailleurs, l'entreprise familiale est en pleine expansion.

«On a un projet de 3 millions $ qui comprend un immeuble et de la machinerie», a ajouté M. Nassif.

Le projet d'agrandissement viendra ajouter 30 000 pieds carrés au bâtiment existant. Les travaux commenceront au cours des prochaines semaines, car tout doit être opérationnel en janvier prochain.

«Ça n’arrête pas. En ce moment, on a des commandes qu'on a de la misère à remplir parce que la demande est trop forte», a mentionné Peter Nassif.

Joyau méconnu du monde manufacturier, l'entreprise continue de miser sur l'exportation.

«On exporte 70 % de notre chiffre d'affaires aux États-Unis, c'est une belle aventure», a précisé Stéphane Leclerc.

Le seul pépin: recruter des employés. L'entreprise aura besoin de 60 nouveaux employés au cours des prochains mois.