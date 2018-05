Une 96e campagne électorale pour un Ontarien

SAGUENAY | Un Ontarien de 67 ans qui détient le record Guinness du plus grand nombre de défaites électorales sera candidat lors de la partielle fédérale qui aura lieu dans Chicoutimi-Le Fjord.

John Turmel a fait plus de 10 heures de route entre son domicile de Brantford en Ontario et la ville de Saguenay vendredi matin, pour tenter de s’inscrire comme candidat à l’élection du 12 juin.

« Ce n’est pas si loin que ça ! Je me suis déjà présenté deux fois en Nouvelle-Écosse », assure M. Turmel.

Il s’agira de la 96e élection tous paliers confondus à laquelle M. Turmel sera inscrit. Et si on se fie à ses résultats précédents, ce sera également sa 96e défaite, lui qui n’a jamais récolté plus de 1 % des voix au cours des 39 dernières années.