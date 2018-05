Une explosion dans un restaurant fait au moins 15 blessés à Mississauga

MISSISSAUGA – Une quinzaine de personnes ont été blessées lors d’une explosion survenue jeudi soir dans un restaurant de Mississauga, en Ontario. La police de Peel est à la recherche de deux suspects.

La déflagration aurait été entendue aux alentours de 22 h 30 dans le restaurant indien Bombay Bhel, a rapporté le «Toronto Star».

Les services d’urgence ont été appelés près de l’intersection entre la rue Hurontario et l’avenue Eglington.

Une quinzaine de personnes ont été blessées, ont indiqué les ambulanciers au média ontarien.

Trois des victimes sont dans un état critique, a précisé la police de Peel.

En début de nuit, les autorités ont publiés sur Twitter une photo d’une caméra de surveillance sur laquelle on voit deux suspects vêtus de noir et les visages cachés. Selon la police, les deux individus seraient entrés dans le restaurant et actionné un engin explosif artisanal avant de prendre la fuite.

Le premier suspect mesure entre 5 pi 10 po et 6 pi et aurait une vingtaine d’années. Le second mesurerait entre 5 pi 9 po et 5 pi 10 po, son âge n’a pas pu être déterminé.