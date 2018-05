BEAUDOIN, Bernard



À Laval, le 22 mai 2018, à l'âge de 92 ans, est décédé M. Bernard Beaudoin, époux de Andrèse Ahelo.Outre son épouse, il laisse dans le deuil ses enfants, Rachèle (Michel), Louise (feu Marc-André) et Philippe (Marie-Eve), ses trois petits-enfants, Samuel, Guillaume et Nicolas, son arrière-petit-fils Memphis ainsi que plusieurs parents et amis.La famille recevra les condoléances le vendredi 1er juin 2018 de 10h à 12h au complexe funéraire:Une réunion de prières aura lieu le vendredi 1er juin 2018 à midi en la chapelle du complexe funéraire.