VLEMINCKX, Gérard



À Montréal, le 29 avril 2018, à âge de 97 ans, est décédé M. Gérard Vleminckx, époux de feu Mme Huguette Tellier.Il laisse dans le deuil sa fille Ninon, sa belle-fille Joelle, de nombreux neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.Professeur de diction pendant plus de 30 ans, il a laissé de très bons souvenirs dans la mémoire de ses anciens élèves.Une messe aura lieu à l'église St-Albert-le-Grand au 2715 Chemin de la Côte Ste-Catherine, Montréal, samedi matin, le 2 juin 2018 à 11h, suivie de rafraîchissements au sous-sol de l'église.Au lieu de fleurs, un don à la Fondation des maladies du coeur et de l'AVC serait apprécié.