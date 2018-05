NADON née DI NELLO, Agathe



C'est avec beaucoup de tristesse que nous annonçons le décès de madame Agathe Nadon (Di Nello), tendre épouse de feu Fernand Nadon. C'est entourée des siens, qu'elle nous a quittés le 13 mai dernier, jour de la fête des mères.Âgée de 87 ans, fille de feu Elvira Di Cecco et feu Canzano Di Nello, elle laisse dans le deuil ses fils Michel (Lucie Perreault) et Mario (Isabelle Couture), sa fille Josée, ses petits-enfants Malika et Alexandre, ses frères Jos (feu Gisèle Themens), Jean-Pierre (Lise Bernier) et Dominique (Louise Choquette), ses beaux-frères, belles-soeurs, neveux et nièces ainsi que les amis de la famille.Par son départ, elle rejoint ses frères et soeurs disparus: Carmine, Alphonse, Constance et Primi (Thérèse).La famille accueillera parents et amis le jeudi 31 mai de 14h à 17h et de 19h à 21h et le jour des funérailles à compter de 10h, au22025 ROUTE TRANSCANADIENNESENNEVILLE, QC, H9X 3L7514 457-4440Les funérailles auront lieu le vendredi 1er juin à 11h en la chapelle du complexe.Vos marques de sympathie peuvent également se traduire par l'envoi de fleurs.