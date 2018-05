PATRY, Victorien



À Montréal au CHSLD Jean-de-Lalande, le 2 mai 2018, à l'âge de 89 ans et 10 mois, est décédé M. Victorien Patry. Il était le dernier survivant de la famille de Napoléon Patry et de Rose-Anna Pépin, de Stornoway. Il laisse dans le deuil des neveux et nièces ainsi que cousins et cousines.Une messe funéraire aura lieu à l'église de Stornoway, 493 route 108, le samedi 2 juin à 13h30, la famille recevra les condoléances à partir de 12h.