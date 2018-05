200 bénévoles s'entraînent à faire face aux situations d'urgence

BERTHIER-SUR-MER | L’Association de sécurité civile du Québec a permis à près de 200 bénévoles de différents services d’urgence de s'entraîner à intervenir en situation de sauvetage samedi à Berthier-sur-Mer, dans la Chaudière-Appalaches.

La quatrième édition du Rendez-vous bénévole en sécurité civile, tenue en bordure du fleuve Saint-Laurent, a permis aux intervenants de mettre leurs connaissances à profit.

Au total, 10 simulations d’urgences ont été réalisées. Entre autres, des membres de la Garde côtière auxiliaire canadienne (Québec) ont dû procéder au sauvetage de plaisanciers et de l'équipage d'un bateau incendié.

Tous les acteurs qui participaient à cette simulation avaient par ailleurs le mandat de feindre des réactions authentiques. Ils ont suivi un scénario bien précis.

«Certaines personnes devaient rester calmes, d’autres devaient être en panique. Nous avions autant des blessures physiques que des traumatismes», a expliqué une actrice, Alexann Roy, le visage couvert de faux sang et de fausses brûlures.

Les victimes ont été rapidement prises en charge. «On a une personne qui est gravement brûlée, en raison d’un incendie sur un bateau. La stabilisation initiale est très importante. On est équipé d’une salle de réanimation. Ces gens-là sont ensuite transportés au centre hospitalier», a détaillé le Dr Marc-Antoine Pigeon, bénévole pour Ambulance Saint-Jean.

Dans un autre scénario, des bénévoles ratissaient un secteur forestier, à la recherche de deux personnes disparues. «On peut tester notre équipement et la communication entre les bénévoles», a expliqué Marie Cauchon, de l'organisme Recherche et sauvetage Québec-métro. C’est une journée très utile pour nous, on en prendrait plusieurs comme ça.»

«La journée bénévole en sécurité civile permet aux organismes et aussi aux bénévoles de faire la démonstration de leurs capacités pour à la fois s’unir et venir en aide aux services publics en cas de catastrophe», a renchéri le directeur d’exercice, Michel C. Doré.

La Croix-Rouge et l’Armée du Salut ont également mis la main à la pâte.

Les exercices menés samedi permettront à tous ces organismes d’être mieux préparé à intervenir en cas d'urgence.