PRÉVOST, Marguerite



À Montréal, le 24 mai 2018, à l'âge de 96 ans, est décédée Madame Marguerite Prévost, épouse de feu Gérard Legault.Elle laisse dans le deuil ses soeurs Jeanne et Marthe, ses frères feu Laurent et feu Claude ainsi que ses cousins, cousines, neveux et nièces, parents et amis.La famille recevra les condoléances le mardi 29 mai à compter de 10h en l'église Saint-Eustache, 123 rue Saint-Louis à Saint-Eustache. Les funérailles auront lieu à 11h suivi de l'inhumation au cimetière de Saint-Eustache.