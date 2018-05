MORRISSETTE (née Daigneault)

Rollande



Entourée d'amour, notre chère Rollande Morrissette Daigneault est décédée le 11 mai 2018, à l'âge de 83 ans, épouse de feu Rolland Morrissette.Elle laisse dans le deuil ses enfants, Richard (Nathalie), Louise (Daniel) et Linda, ses 6 petits-enfants et ses 3 arrière-petits-enfants, ses nombreux frères et soeurs, ainsi que plusieurs parents et ami(e)s.La famille vous accueillera le dimanche 3 juin 2018 de 13h30 à 17h au complexe funéraireUne réunion de prières suivra au salon du complexe.