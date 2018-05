WHALEN, Gisèle



À Ste-Thérèse, le 17 mai 2018, est décédée Mme Gisèle Whalen, épouse de feu M. Gérard Brunet.Elle laisse dans le deuil ses fils Michel et Denis (Johanne), sa petite-fille Fôve, sa soeur Murielle et son frère Jacques, son beau-frère André, sa belle-soeur Carla, neveux et nièces, ainsi qu'autres parents et amis.La famille recevra vos condoléances au complexe:le samedi 2 juin de 14h à 17h et de 19h à 21h et le dimanche 3 juin de 9h30 à 11h30 suivi par un hommage à sa vie au salon.Des dons peuvent être faits en sa mémoire, à la Société Alzheimer.