RICHER, Loretta



C'est avec grand regret que nous vous annonçons le décès de Loretta Richer (Fournier) qui s'est éteinte le soir du 22 mai dernier à l'âge de 86 ans, entourée de ses enfants.Cette femme exceptionnelle a été une amie, une épouse, une mère, une belle-mère et surtout une grand-mère fantastique.Native de ville Saint-Pierre et ayant résidé pendant de nombreuses années à Lachine elle a récemment été accompagnée par l'équipe extraordinaire de la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île - Pavillon Stillview.Épouse de feu Gaëtan Richer, elle laisse dans le deuil ses enfants: Chantal (Eric Bissonnette) et Daniel (Sandra Thauvette), ses petits-enfants: Mathieu, Nicolas et Valérie Bissonnette et Samuel et Thomas Richer, en plus de sa soeur Rita et son frère Réal ainsi que de nombreux parents et amis(es).Elle a mené une vie heureuse et bien remplie et a été aimée des siens.Les condoléances seront reçues le samedi 2 juin 2018 entre 9h30 et 10h30 en la paroisse des Saints-Anges (1400, boul. Saint-Joseph à Lachine), suivi des funérailles à 10h30. Les cendres seront portées en terre ultérieurement.Si vous désirez exprimer votre sympathie, nous vous invitons à le faire par une messe à son intention (paroisse des Saints-Anges 514-637-8345 ext: 21) ou par un don à la Résidence de soins palliatifs de l'Ouest-de-l'Île.http://residencesoinspalliatifs.com/J.J CARDINAL560 CHEMIN BORD DU LAC, DORVAL514-631-1511