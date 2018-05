VERREAULT, Gaëtane



À Sainte-Agathe-des-Monts, le 12 décembre 2017, est décédée Mme Gaëtane Verreault.Elle laisse dans le deuil son conjoint M. William Verdier, son frère Roméo (Pauline), sa soeur Claire (Marcel), ses nièces Suzanne (Jacques), Sylvie (Peter) et Michelle (Yves), son neveu Jean-Pierre (Sylvie) et autres parents et amis.La famille recevra les condoléances le samedi 2 juin 2018, à compter de 10h, en l'église St-Luc de Bois-des-Filion, 388 boul. Adolphe-Chapleau, Bois-des-Filion. Suivront les funérailles à 11h et la mise en niche.