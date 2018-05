LAJOIE, Bernard



C'est avec une infinie tristesse que nous vous annonçons le décès de Bernard Lajoie le 16 mai dernier après une courte mais fulgurante maladie.Il laisse dans la peine sa blonde de toujours, Danielle Mallette, ses filles adorées Annie et Marie-Michèle, ses gendres Martin Rivest et Guy Beaudry, ses petits-fils Marc-Antoine Dragon et William Beaudry.Il laisse aussi dans le deuil ses frères Bertrand et Jean, Marie Montmarquet (Jean) et André Lalancette (Cathy), belles-soeurs, beaux-frères, nièces et neveux ainsi que plusieurs parents sans oublier de précieux(ses) amis(es).La famille recevra les condoléances au4525, CH. DE LA CÔTE-DES-NEIGESMONTRÉAL, QC H3V 1E7le dimanche 3 juin de 10h à 12h. Suivra l'hommage à Bernard.Au lieu de fleurs, un don à l'Hôpital de Verdun en mentionnant "Soins Palliatifs" serait grandement apprécié.Merci au personnel de l'Hôpital de Verdun pour avoir accompagné Bernard et soutenu la famille.