BOISVERT, Lucien, F.É.C.



(Frère Amable)Frère Lucien Boisvert, de la communauté des Frères des Écoles chrétiennes, est décédé à la Résidence De La Salle, à Laval, le 22 mai 2018, à l'âge de 90 ans.Fils de Louis Boisvert et de Marie Bergeron, il naquit à Sherbrooke, le 19 mai 1928. Entré chez les F.É.C. en 1946, il se dévoua à l'éducation des jeunes à Compton, à St-Jérôme et surtout pendant 20 ans au Japon (Hakodate, Tokyo, Sendai, Kagoshima). De 1980 à 1989, il travailla en Haïti et, à son retour, s'occupa activement de la Fondation De La Salle, à Lachine.Il laisse dans le deuil, outre les membres de sa famille religieuse, sa soeur Jeanne-d'Arc (feu Maurice Plante) et sa belle-soeur Magella Béliveau (feu Oscar Boisvert), ainsi que de nombreux neveux, nièces, et amis.Exposé le mardi 29 mai, de 11h à 21h (prière communautaire à 19h30) et le lendemain, à compter de 9h, à la:300, CH. DU BORD DE L'EAU, LAVALLes funérailles auront lieu au même endroit, le mercredi 30 mai, à 10h30. L'inhumation des cendres se fera plus tard au cimetière Notre-Dame-des-Neiges, à Montréal.